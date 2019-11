Fedez e J-Ax hanno fatto pace? Uno dei due ha provato a ricucire il rapporto

Ormai è più di un anno che Fedez e J-Ax hanno rotto i loro rapporti professionali e privati. I due però non hanno mai voluto rivelate i motivi di questo allontanamento, ma sembra che il rapper di Generazione Boh speri di chiarire tutto.

“Fedez si ferma. Il rapper milanese ha deciso: almeno per un anno starà lontano dalle scene e si dedicherà a nuovi lavori di scrittura e di management. – riportava a maggio Chi – Per lui non è escluso un futuro in televisione, ma aspettando la proposta giusta. Anche se a noi risulta che in cuor suo, il ragazzo sogni di poter ritrovare un’alchimia, con il collega ed ex socio J-Ax. A questo punto lavori, difficili lavori in corso”.

Sul nuovo numero di Chi nelle rubrica Chicche di gossip si parla della festa di compleanno di Ax, alla quale però Fedez non è stato invitato. Secondo quando riporta il settimanale di Alfonso Signorini, Federico pare abbia provato a riallacciare i rapporti con l’ex amico.

In tutto ciò non sappiamo ancora il motivo di questa rottura. Praticamente il terzo segreto di Fatima.



“Io in tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone, ma io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste, lo dico in faccia”.