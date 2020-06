Fedez: “Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like su Instagram, ogni tanto ci scriviamo”

Intervistato da Radio Deejay in occasione dell’uscita del nuovo singolo Bimbi Per Strada (Children), Fedez ha confessato di sentire privatamente Jennifer Aniston da quando – durante il periodo di quarantena – ha realizzato una parodia su Friends.

Il video di cui parla Fedez è questo:

Settimane fa – quando Jennifer Aniston ha seguito Fedez su Instagram – il rapper si era così vantato nelle storie:

«In realtà Jennifer mette like solo ai video con nostro figlio, quindi direi che casomai è una bimba di Leone. […] Sai come finirà? Che alla fine Jennifer si accorgerà che io mi vanto con te dei suoi like e smetterà di seguirmi. Per questo devo smettere di fare il suo nome nelle story».