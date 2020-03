Fedez minacciato di querela: “Andate a fare il cu*o”

Ieri Fedez si è indignato per una campagna del Codacons.

“Fate girare! Codacons sta spacciando sul loro sito una campagna di raccolta fondi apparentemente “contro il coronavirus” quando basta cliccare sul banner per scoprire che le donazioni servono a sostenere SOLO loro stessi. Ma è possibile che nessuno intervenga?”

Poche ore dopo è arrivata la risposta del presidente del Codacons, che contattato dall’Adnkronos ha dichiarato:“Intanto dobbiamo ringraziare questo signore, che credo sia un cantante, ma non ne sono certo, perché stiamo ricevendo moltissime donazioni da tanti che non sapevano si potesse fare ed ora grazie a lui lo sanno. Fedez non ha capito niente, noi raccogliamo fondi per le denunce, diffide, ricorsi in questo momento di emergenza. Sono già 42 le cose fatte e sì, sono fondi a sostegno del Codacons, ma per l’emergenza Coronavirus”.

‘Credo sia un cantante’?

Siamo arrivati alle shade poracce?



Stamani il rapper milanese si è svegliato con una sorpresa…

“Buongiorno amici! Per me è stato un ottimo risveglio questa mattina! Mi è arrivata una PEC da parte del Codacons in cui mi si dice: “Federico, chiedi assolutamente scusa entro 48 ore altrimenti ti faremo una super super super causa”. Caro Codacons, quando non avevo 1 euro in tasca non avevo paura di quelli che mi querelavano. Figurati adesso che c’ho qualche soldino in più in tasca! In più in una causa che ho fatto a una persona che mi ha diffamato più volte su internet, il PM ha sostenuto che internet non è un mezzo diffamatorio! Si può dire il ca**o che si vuole! Quindi vorrei aggiungere a tutto quello che ho detto in precedenza: caro Codacons, che potete andare a fare in c**o!”

La risposta di Fedez al Codacons.

