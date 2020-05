Fedez attaccato da omofobi e ignoranti: “Sei gay? Fai il maschio”

A Fedez possiamo dire tutto, tranne che sia un portatore di mascolinità tossica. Il rapper di Magnifico non si è mai fatto problemi a mostrare in pubblico le sue emozioni e anche il lato più sensibile. Ieri Chiara Ferragni e il marito hanno condiviso con i loro fan una foto in cui sfoggiano una nail art molto simile.

Se molti follower hanno apprezzato lo smalto di Federico, sono arrivati anche decine di commenti davvero idioti.

“Anche se siete super, l’uomo deve rimanere uomo. Buona domenica”, “Chi è l’uomo di casa?”, “Fai l’uomo per favore nella tua vita, sei pure sposato con un figlio”, “Ma è per le donne lo smalto”, “Un uomo con lo smalto è gay”, “Quindi sei gay”, “Fai il maschio e basta con queste cose”, “Scusate ma questo non mi piace proprio”, “Ma perché questa roba qui?”.

A quanto pare nel 2020 se metti lo smalto sei gay e quindi anche poco maschio. Quanta pena per questa gente.

Il Signor Distruggere pubblica alcuni dei commenti su Fedez e il suo smalto.

Italia 2020

Un uomo (sposato) che mette lo smalto è gay.@Fedez pic.twitter.com/H6NgzdjqQC — Signor Distruggere (@SirDistruggere) May 24, 2020

non ho capito per quale motivo danno del gay a fedez e a qualunque uomo metta lo smalto

siamo nel 2020 o l’ho sognato? — 𝗏𝖺𝗅𝗎𝖼𝗁𝖺 ◟̽◞̽ 🍉 (@tommoxzaynie) May 24, 2020