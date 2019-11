Fedez omofobo? Parla Mika

Fedez è omofobo? Secondo Mika – intervenuto nel dibattito fra il rapper e Tiziano Ferro – la risposta sarebbe no.

Intervistato da La Stampa in occasione del suo Revolution Tour, Mika ha così commentato la polemica di Tiziano Ferro che ha accusato Fedez di aver scritto delle brutte rime sul suo orientamento sessuale nel brano Tutto Il Contrario.

“Fatto salvo, che non mi è ben chiaro perché io sia stato chiamato in causa, non ho mai avuto la sensazione che Fedez fosse omofobo. Però se ha scritto qualcosa che possa avere fatto male a una persona, che sia Tiziano o qualsiasi altro ragazzo che ha paura di fare coming out, che è sempre una cosa complicata, deve dire: “Ok, sono stato uno stronzo, vi spiego perché l’ho fatto, adesso sono cambiato”. Ogni persona ha le sue sfide e le sue paure, con il tempo e un po’ di amore si possono superare”.

Proprio ieri sera Tiziano Ferro ha recitato un monologo contro l’odio, probabilmente in risposta a quanto dichiarato da Fedez su Instagram qualche giorno fa.

Lo stesso portavoce di Gay Center, Fabrizio Marrazzo, ha commentato il monologo di Tiziano Ferro a Che Tempo Che Fa:

“Ieri abbiamo ascoltato il monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo ed omofobia. Le parole hanno un peso, come aveva già detto in questi giorni in merito alla canzone di Fedez che lo offende con le seguenti frasi: “Ora so che ha mangiato più würstel che crauti, Si era presentato in modo strano con Cristicchi, Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?” Pertanto, a seguito delle dichiarazioni di Fedez che afferma di essere contro l’omofobia, gli chiediamo di dimostrarlo ritirando per sempre il brano omofobo, che ha cantato nuovamente pochi mesi fa. E dopo averlo fatto, potrebbe partecipare agli incontri contro il bullismo e l’omofobia che svolgiamo nelle scuole.”