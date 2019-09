Fedez parteciperà ad un reality – ecco dove lo vedremo

Ieri Chiara Ferragni ha rivelato che Fedez starà lontano da lei per due settimane e anche il suo amico Luis ha detto la stessa cosa. In molti hanno ipotizzato la partecipazione a Pechino Express per il rapper e lo youtuber, ma i conti non tornano. Il reality di Rai Due non dura solo 14 giorni. Poco fa Altro Spettacolo e Tv Blog hanno svelato che il marito della Ferragni e Luis saranno due concorrenti del nuovo reality ‘Celebrity Hunted‘, programma che sbarcherà su Amazon Prime nella prima metà del 2020.

Oltre a Fedez e Luis ci saranno anche Francesco Totti, Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo

“Partecipano alla prima edizione italiana l’ex calciatore campione della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti (anticipato da Chi), il rapper ed ex giudice di X Factor Fedez, lo youtuber Luis Sal (amico di Fedez), l’attore Cristiano Caccamo e la cantante, attrice e conduttrice Diana Del Bufalo (anticipati da Veryinutilpeople).”

In Celebrity Hunted i vip vengono lasciati soli con un kit di sopravvivenza e una carta di debito con pochi euro. Perché ‘Hunted’? I concorrenti dovranno sfuggire alla cattura da parte di alcuni cacciatori, che in realtà sono ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che devono trovarli e “arrestarli”.