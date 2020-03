Fedez risponde alle polemiche su Tiziano Ferro e Ghali e lancia una frecciatina

Durante la conferenza stampa di ‘Accetto Miracoli‘, Tiziano Ferro ha accusato Fedez di bullismo e omofobia. Il rapper ha spiegato il testo della sua canzone ‘Tutto il Contrario’ e poi si è scusato, ma Tizianone non ha accettato le scuse.

Oggi in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Federico è tornato a parlare del botta e risposta con il suo collega.

“Non c’è stato un finale. Avevo proposto di rendere costruttiva una polemica che, a mio parere, non aveva senso. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di concreto su una tematica importante, evidentemente non c’era la volontà. Io sono a disposizione, non necessariamente per collaborare artisticamente, anche solo per esporsi, sensibilizzare insieme. Quello che è successo non ha fatto bene a nessuno, non ha aiutato me e nemmeno Tiziano che usciva con il suo disco ma per una settimana ha parlato solo di quello”.