Fedez: ricavi in calo dopo il divorzio con J-Ax e Rovazzi

Fedez, un business in frenata, i ricavi della Zedef s.r.l. scendono da 3,1 milioni a 128 mila euro in due anni. Titola così l’editoriale di Italia Oggi firmato dal giornalista Claudio Plazzotta che ha fatto i conti in tasca al rapper di Milano.

Secondo quanto scritto da Italia Oggi, infatti, il divorzio imprenditoriale con J-Ax e Rovazzi avrebbe inciso (in negativo) anche sugli affari di Fedez. La società Newtopia, infatti, fondata insieme a J-Ax nel 2013 è stata chiusa lo scorso 18 aprile e tutte le attività sono state assorbite da ZDF s.r.l. società a sua volta controllata al 100% da Zedef s.r.l. gestita da Tatiana, mamma di Fedez.

Ecco cosa si legge su Italia Oggi:

“Mentre Zdf non ha ancora pubblicato il bilancio 2018, Zedef invece lo ha fatto, e le cose non sembrano essere andate molto bene: il valore della produzione è sceso dai 3,1 milioni di euro del 2016 al 2,7 milioni del 2017 fino agli appena 128 mila euro del 2018. Stesso discorso per l’utile: era di 810 mila euro nel 2016, di 1,5 milioni di euro nel 2017 e di appena 30 mila euro nel 2018”.

Insomma, il divorzio da J-Ax e Rovazzi non ha inciso solo sulla vita privata di Fedez, ma anche in quella professionale.