Fedez fa una richiesta a Justin Bieber (VIDEO)

Fedez in questi giorni ha fatto delle bellissime live Instagram con Emma Marrone e Andrea Bocelli. Mini concerti in diretta, diffusi con l’impianto stereo del rapper, dal suo balcone. Le live di Fedez hanno raggiunto più di 100.000 persone, ma ieri si è spinto oltre, quando ha chiesto ad una star internazionale di cantare per noi italiani in questo momento complicato per il nostro paese.

Durante una live di Justin Bieber, Federico gli ha scritto: “Justin vuoi cantare per il nostro balcone? Justin vuoi cantare per gli italiani come ha fatto Andrea Bocelli oggi?”

La popstar di Sorry purtroppo non ha nemmeno visto i messaggi di Fedez, che però potrebbe ritentare domani.



Il commento di fedez sto piangendo, però si https://t.co/YT3UMMSjvS — ♡ ♡ 𝒊𝒕𝒔𝒃𝒂𝒃𝒚𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂 ♡ ♡ (@_bieber_rauhl) March 19, 2020

Fedez che cerca di farsi notare da Justin, lo amo ✈️ pic.twitter.com/WnDEV832Fe — ɱαҽɠι🚀 (@itisarevival) March 19, 2020

Justin Bieber qualche anno fa si era accorto di Fedez e l’aveva anche invitato a ballare con lui.+