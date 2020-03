Fedez e Rovazzi: il gesto di pace dopo il litigio

Fedez e Rovazzi non si parlano più ormai da un paio d’anni, da quando – secondo quanto raccontato dal rapper – Rovazzi gli avrebbe voltato le spalle passando dalla sua agenzia ad una nuova, fondata da quello che era un loro amico in comune.

“Quando è nato mio figlio da Fabio non mi è arrivato neanche un messaggio. Non mi ha scritto quando Leone non ha passato l’esame dell’udito, per 6 mesi non sapevamo se sarebbe diventato sordo. A Radio Deejay ha detto che mi aveva fatto gli auguri del bambino: capisco non fosse facile dire di no, ma la sua naturalezza mi ha stupito, io avrei cercato di non rispondere. Ho scritto sei canzoni sull’argomento, mai uscite. Mi sono arrivate le scuse di Fabio, ma troppo poco e troppo tardi