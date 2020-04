Fedez critica la tv di oggi: “Va avanti con programmi di 20 anni fa”

Fedez, in diretta su Instagram con Paolo Bonolis, ha parlato di televisione non risparmiandosi frecciatine ai canali generalisti come Rai e Mediaset.

“La televisione non riesce a portare nulla di nuovo, forse per motivi economici. Va avanti con licenze di vent’anni fa. Il Grande Fratello da quanto tempo c’è? Come fai a trovare qualcosa di interessante? […] C’è bisogno di fare investimenti di idee, non tanto di denaro. In tv avvero la mancanza di osare, di rischiare. La televisione sta affrontando una grossa crisi, per questo si predilige idee già navigate. I format più nuovi fanno parte di reti non generaliste. Per esempio, 4 Ristoranti è un’idea semplice, ma nuova ed ha avuto successo”.

Il cantante ha poi continuato:

“È una grande operazione di nostalgia. Intrattenere vuol dire, invece, avere delle idee che parlino il linguaggio di oggi. Rispolverare significa sicurezza perché il format già funziona ed è già celebre”.

Fedez ha così criticato i programmi decennali in onda sulla tv generalista (spero che Maria De Filippi non legga mai questo articolo) elogiando lo show 4 Ristoranti di Alessandro Borghese che, tuttavia, non è così di primo pelo dato che ha già mandato in onda cinque edizioni e ben due spin off estivi.