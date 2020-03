Fedez furioso contro YouTube: “Quanto ca**o ci mettete a chiudere questo canale?”

Fedez oggi ha rivolto un appello a YouTube Italia che ha fatto arrivare primo in tendenza un video di una rissa, caricato dal canale Social Boom.

Ora la clip “Gallagher massacrato di botte insieme a Ski e Wok” sul canale incriminato non c’è più, ma non sappiamo se è merito delle molteplici segnalazioni dei fan di Fedez oppure se è stata oscurata dallo stesso proprietario, che temeva il ban da parte di YouTube.

“Chiedo scusa per i toni ma veramente ho il sangue alla testa e sono inc*zzato nero. In questo momento primo in tendenza su Youtube c’è un video in cui 4 pugili professionisti picchiano tre ragazzini inermi. Io mi rivolgo a Youtube Italia: quanto ci mettete a buttare giù questo c**o di canale? Cosa vogliamo spiegare al pubblico giovane, che se fai un video dove fai un video in cui ci sono delle persone che vengono picchiate finisci primo in tendenza? Stiamo parlando della stessa persona che è andata nella zona rossa di Codogno, dove dei ragazzini per spirito di emulazione – per avere lo stesso ritorno di immagine – potevano fare le stesse stron*te che ha fatto questo? Quanto ci vogliamo mettere a buttare giù questo canale, Youtube Italia?”