Sabrina Ferilli, non ci crede: dopo l’ultima puntata di A testa alta succede l’impensabile

Sabrina Ferilli ha salutato il pubblico con un vero e proprio trionfo. L’ultima puntata della fiction “A testa alta – Il coraggio di una donna” su Canale 5 ha letteralmente dominato la serata di mercoledì 21 gennaio 2026, incollando davanti allo schermo 4 milioni e 34mila spettatori, raggiungendo un impressionante 28,2% di share. Un risultato che ha confermato la popolarità dell’attrice e la forza della narrazione proposta dalla serie.

Dall’altra parte della medaglia, su Rai 1, Bruno Vespa ha celebrato un anniversario importante, ma senza il successo sperato. Lo speciale “Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita”, nonostante la presenza di numerosi ospiti, ha faticato a coinvolgere il pubblico, fermandosi a soli 945mila spettatori e un modesto 7,1% di share. Un dato che evidenzia una chiara sconfitta nel confronto diretto con l’offerta Mediaset. Questa dinamica ha delineato una serata televisiva ricca di contrasti, dove la fiction ha saputo catalizzare l’attenzione, lasciando poco spazio a un formato celebrativo che, in altre occasioni, avrebbe potuto avere ben altro riscontro. La serata ha insomma riservato delle sorprese significative per gli addetti ai lavori.

Le sorprese dell’auditel: Sciarelli supera, il collegio crolla

La serata del 21 gennaio ha offerto dati Auditel particolarmente interessanti, rivelando dinamiche inaspettate. Federica Sciarelli, con il suo “Chi l’ha visto?” su Rai 3, ha dimostrato ancora una volta la sua forza, conquistando 1 milione e 372mila spettatori e un notevole 8,7% di share. Questo risultato non solo supera lo speciale di Bruno Vespa, ma si posiziona come una delle proposte più solide del servizio pubblico, confermando l’interesse del pubblico per l’approfondimento giornalistico e la cronaca.

Al contrario, su Rai 2, “Il Collegio 9” ha registrato un crollo verticale. La quarta puntata della nona edizione ha attirato appena 282mila spettatori, toccando un misero 1,7% di share, segnando un record negativo per il programma e sollevando interrogativi sulla sua attrattiva attuale. Le altre reti hanno visto “Le Iene presentano: Inside” su Italia 1 raggiungere 806mila spettatori (6,9% di share), mentre su La7 “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo ha totalizzato 1 milione e 142mila spettatori, con un solido 7% di share, posizionandosi quasi alla pari con Rai 1. Anche il calcio ha avuto il suo spazio su Tv8 con la Champions League, che ha radunato 602mila spettatori (3,2%).

La sfida nell’access prime time: de Martino contro Scotti

Anche la fascia dell’access prime time ha offerto una sfida appassionante, con due giganti della televisione a contendersi l’attenzione del pubblico prima del prime time. Stefano De Martino, al timone di “Affari Tuoi”, ha saputo coinvolgere 4 milioni e 876mila spettatori su Rai 1, raggiungendo un elevato 23,4% di share. Un successo che conferma il buon momento del game show e la capacità di De Martino di fidelizzare l’audience.

Tuttavia, Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha mostrato una leggera superiorità, allungando nel finale e conquistando più di 5 milioni e 608mila spettatori, toccando un impressionante 26,7% di share. Questo dato sottolinea la persistente popolarità di Scotti e del format classico, capace di attrarre un pubblico vastissimo e trasversale.

La serata nell’access prime time è stata anche caratterizzata da un momento di tensione su La7, dove Lilli Gruber in diretta da Davos a “Otto e Mezzo” ha vissuto attimi di paura, un episodio che ha comunque mantenuto alta l’attenzione sul suo programma, seppur non direttamente legato ai dati numerici principali. La battaglia per la leadership in questa fascia oraria si conferma dunque estremamente agguerrita, con Rai e Mediaset che continuano a investire su volti noti e format consolidati per catturare l’interesse degli spettatori prima dell’inizio delle proposte serali.