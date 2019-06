L’uomo ferito a Ciao Darwin resta paralizzato dalle spalle in giù e adesso ha un’infezione potenzialmente mortale

Lo scorso aprile Gabriele Marchetti si è ferito durante la prova dei rulli di Ciao Darwin, riportando gravi danni a quattro vertebre. Se all’inizio sembrava che in pochi mesi l’uomo sarebbe riuscito ad uscire dall’ospedale, adesso Fan Page riporta una storia diversa. Pare infatti che la fisioterapia non stia dando i risultati sperati e che adesso Gabriele abbia anche una piaga da decubito.

“Gabriele Marchetti, ricoverato presso la Clinica Santa Lucia con quattro vertebre rotte, paralizzato dalle spalle in giù , due mesi dopo riesce a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro. Ora, però, dovrà affrontare un nuovo intervento per arrestare l’infezione causata dalla piaga da decubito, che può essere potenzialmente letale se non curata nel giusto modo. Dovranno togliergli un pezzo di tessuto dalla gamba per poi applicarlo dietro la schiena, cercando così di arrestare il peggioramento della piaga e dell’infezione. Proprio a causa dell’infezione, stando a nostre fonti Gabriele Marchetti è stato cambiato di reparto a causa della febbre frequente. Chi vuole andarlo a trovare deve attenersi a una profilassi scrupolosa, così come il paziente stesso, sempre in camice e mascherina alla presenza di persone dall’esterno.”

Anche il settimanale Oggi conferma la versione di Fan Page.

“Gabriele Marchetti, dunque, non migliora. Lo scrive nel numero in edicola il settimanale Oggi, citando fonti familiari secondo cui il 54enne romano ferito a Ciao Darwin, ricoverato con quattro vertebre rotte alla clinica Santa Lucia, è condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù. Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria finora non hanno dato risultati apprezzabili”.