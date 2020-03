Fernanda Lessa contro l’Elia: “Le sedie della casa del GF si muovono da sole per la negatività, usiamo il sale” (VIDEO)

Antonella Elia non è certo una santa, non solo ha alzato le mani contro Valeria Marini, ma ha anche insultato in modo pesante mezza casa del GF Vip. Ma siamo sicuri che Queen Valery, Licia e Fernanda Lessa siano delle vittime? Direi proprio di no. Alfonso Signorini lunedì scorso è stato chiaro ed ha bacchettato alcune concorrenti che hanno chiaramente detto che Antonella porta negatività e che chi sta insieme a lei finisce in un buco nero. Rosari sventolati, sale, preghiere, questo è quello che qualcuno nella casa del GF Vip usa “contro” l’Elia e direi che la cosa non è accettabile nel 2020. La lezione del conduttore del GF Vip però è servita a poco, perché mercoledì scorso Fernanda Lessa mentre parlava con Licia ha detto che la negatività di una persona della casa farebbe muovere le sedie della cucina da sole.

“E ti ricordi – anche se poi mi danno della strega – che avevo bisogno di un bagno di sale nel giorno del tuo compleanno? Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso? Senza toccarle venivano da sole addosso. Mamma mia, mi vengono i brividi”.

E poi la signora si scandalizza quando Wanda Nara l’accusa di credere alla magia?

Ecco il video in cui Fernanda dice a Licia che nel giorno del suo compleanno a causa di Antonella le sedie intorno al tavolo si sono spostate da sole, con Licia che concorda. Continuano con le dicerie contro Antonella di negatività, crocifissi, farsi il bagno con il sale #GFVip pic.twitter.com/BhbYPyb24j — Alexander (@Alessandherle) March 4, 2020

#GFVIP #fuorifernanda ore 13:45 Fernanda non ha capito nulla della puntata.Continua a dire che Antonella è negativa. Dà a lei la colpa delle sedie che sono cadute al compleanno di Licia dal tavolo.Dice che si alimenta di energie positiva ogni volta che Anton litiga con qualcuno/a — Gnafaccio (@Gnafaccio4) March 4, 2020

ho messo un attimo nella diretta #GFvip e c’era Fernanda Lessa che accusava Antonella Elia di far cadere le sedie con lo sgurdo per farla inciampare e consigliava a Licia il sale e il rosario per proteggersi dalla negatività della Elia

ma questa arriva direttamente dal medioevo? pic.twitter.com/3DCcbX2OFJ — B (@beppecommenta) March 4, 2020

