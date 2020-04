Fernanda Lessa choc con un paio di forbici e scatta la polemica: “Chiamate un esorcista!”

Ieri pomeriggio Fernanda Lessa ha pubblicato una serie di storie Instagram davvero bislacche. Nei video caricati la modella stressata dalla quarantena impugna un paio di forbici e le agita facendo delle smorfie che ricordano quelle della dolcissima Regan in L’Esorcista.



Su Twitter qualcuno ha attaccato l’ex gieffina per l’utilizzo delle forbici e poco dopo è intervenuta anche Deianira Marzano. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha invocato l’aiuto di un prete per Fernanda Lessa.

“Ma Fernanda Lessa che sembra di essere divertente con queste storie che fa che si accoltella con le forbici, con il coltello, per non stressarsi nella quarantena? Ma tu ti rendi conto che stai proprio fuori di testa? A te tuo marito ti dovrebbe levare i social, ma che cosa posti? Ma che cosa fai vedere alle gente? Io sono proprio allibita. Ma veramente cioè…

Tu non è che hai perso il lume della ragione, tu non lo hai mai avuto! Per questa ci vuole l’esorcista, chiamiamo un esorcista. Quando io vi chiamo vip è solamente perché voglio fare una distinzione tra la persona che sta a casa e quella che va in televisione ma per me voi di vip non avete niente. Siete solo dei poveri provinciali!

Ma tornando a lei, io ho un prete che mi segue, io lo esorto ad andare a vedere le storie della Lessa e mandare da lei un’esorcista. Ci stanno i minori ma non ti vergogni? Colpa di chi ti ha dato tutta questa visibilità, almeno prima eri nel dimenticatoio. Questa si penetra con le forbici. Il marito invece di ammettere che ha esagerato mi sta offendendo, capite? Questo è pazzo come lei”.