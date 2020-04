Fernanda Lessa svela un aneddoto successo nel bagno del GF Vip e poi parla (male) dei suoi compagni d’avventura

Fernanda Lessa è stata l’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e intervistata dal settimanale Chi ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Sono molti, infatti, i ‘vipponi’ di cui non sentirà la mancanza ora che è tornata alla sua vita normale:

“Sossio Aruta, no comment, si è rasato in cucina, ma vi sembra normale? E poi Andrea Denver, Aristide Malnati e Paola Di Benedetto… Tutti abili giocatori. Direi: inutili. Posso vivere senza. Che cosa hanno dato a questo programma? Niente”.

Alla lista grande assente (a sorpresa) Antonella Elia.

Nella whitelist di Fernanda Lessa, invece, c’è senza ombra di dubbio Valeria Marini:

“Mi manca un po’ Valeria Marini: quando lei è uscita era come se fossero andati via 10 concorrenti. Nel suo caos di vita è un ciclone di simpatia e follia. E poi abbiamo riempito la stanza di deodorante perché lei non amava l’odore del “pulito”. La sua giornata era la seguente: cantava, trucco, parrucco, e make-up. Credetemi 24 ore su 24, un mito. Mi mancherà tanto Licia Nunez, ma so che fuori la ritroverò. Una persona eccezionale”.