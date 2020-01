Fernanda Lessa arrabbiata con Licia ripete in 2 occasioni: “Quella lesbica…”

Una nuova polemica ha travolto una concorrente del Grande Fratello Vip, sto parlando di Fernanda Lessa. Ieri sera la modella è stata nominata da Licia Nunez e Antonella Elia. Una volta finita la diretta, Michele Cucuzza ha chiesto alla Lessa chi l’avesse nominata e lei senza pensarci troppo ha risposto: “Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica”.

Non contenta, la concorrente poco dopo si è appartata a chiacchierare con Andrea Montovoli ed ha ripetuto quanto detto prima a Cucuzza: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”.

Sui social è scoppiato il putiferio, centinaia di utenti hanno attaccato Fernanda per l’espressione “lesbica“. Io però suggerirei a tutti di riflettere un attimo. Effettivamente non è bello rivolgersi a qualcuno (soprattutto con cui abbiamo discusso) dicendo “quel gay”, “la lesbica“, visto che prima di tutto siamo persone, abbiamo un nome e mille caratteristiche da usare per identificarci, ma personalmente non credo che la Lessa abbia usato quella parola in senso dispregiativo. Ricordiamoci che Fernanda due mesi fa ha fatto coming out, confessando di aver amato una ragazza famosa. Direi che è stata un po’ cafoncella, ma non voglio leggere dell’omofobia in questi due video. Voi b!tches che ne pensate?

Fernanda Lessa e i video incriminati.

Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip pic.twitter.com/8BDMsKU4m3 — Trash Italiano (@trash_italiano) January 16, 2020

Fernanda non lo pensavo ma si sta dimostrando una serpe, fa finta di non sapere i nomi (quella lesbica) con faccia schifata.

Vai a parlargli in faccia, invece di sparlare con tutti tranne che con i diretti interessati. #GFVIP — Matt (@Matt80800) January 16, 2020

Ok essere lesbica non è un insulto #GFVIP ma il modo come l’ha detto la Lessa che non piace — Rosy (@Rosy62651536) January 16, 2020