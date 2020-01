Fernanda Lessa si pente, ma Licia Nunez non molla: “Orgogliosa di essere lesbica”

Licia Nunez è sempre più protagonista di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip e dopo aver avuto un duro scontro con Imma Battaglia, qualche giorno fa si è presa anche con Fernanda Lessa colpevole di aver usato il termine “lesbica” in modo dispregiativo per etichettarla.

“Odio le etichette ed odio etichettarmi, ma sono orgogliosa di essere lesbica”, aveva detto durante la diretta.

Il giorno dopo Fernanda Lessa ha provato a chiarirsi con Licia Nunez chiedendole se era arrabbiata con lei, ma Licia ha negato rifiutando però un abbraccio chiarificatore.

“Non riesco ad abbracciarla perché la cosa è tropp fresca. Fernanda non ha offeso la sottoscritta perché io sono orgogliosa di essere lesbica, ma ha offeso tutta la mia categoria, non posso fare cose contro la mia persona: non riesco ad abbracciarla”.