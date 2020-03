Fernanda Lessa mostra i lividi fatti dall’Elia: “Lei mi ha fatto una macumba, vade retro Satana” (VIDEO)

I biscotti senza glutine che Fernanda Lessa ha preso ad Antonella Elia hanno scatenato il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Prima la rissa tra le due nemiche, poi la furiosa litigata tra Sossio Aruta e Zequila e infine anche una presunta “macumba”. Antonella prima di entrare in confessionale ha detto: “Spero che dopo i biscotti ti facciano male anche al pancino. Oltre al mal di denti, adesso anche il pancino ti deve far male a te. Ma per anni ti deve far male, anzi, per il resto della tua vita“.

Fernanda Lessa ha accusato la coinquilina di averle lanciato una sorta di maledizione e per questo si è fatta il segno della croce ed ha scacciato il Demonio con una preghiera che sembrava un esorcismo.

“Ma questa è una macumba! Vade retro Satana, vade retro Satana, vade retro Satana!”

La modella brasiliana ha anche mostrato dei lividi che le avrebbe fatto la sua rivale.

Fernanda mostra i lividi per gli spintoni della Elia #gfvip pic.twitter.com/Hu5LATGpbY — Musiclover (@yellowolf95) March 25, 2020

Fernanda Lessa mostra i lividi e scaccia il Maligno.