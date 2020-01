Fernanda Lessa deride Patrick alle spalle e scatena l’ira del web

Fernanda Lessa è stata bacchettata per essersi riferita a Licia Nunez dicendo “quella lesbica“ e ieri sera ne ha combinata un’altra. Poco prima della diretta sono entrati in casa anche gli ex gieffini Patrick Rey Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. La Lessa mentre parlava con Michele Cucuzza ha preso in giro Patrick per la sua giacca “troppo stretta”.

“Sembra che ha il giacchino di quando era magro e ora non può permettersi di prenderne un altro”.

Anche in questo caso si è sollevato un polverone sul web. Su Twitter la modella è stata duramente criticata dagli spettatori del Grande Fratello Vip.

Ho come l’impressione che appena finirà in nomination, Fernanda dovrà prepararsi a salutare la casa del GF Vip.

prendere in giro patrick per una giacca stretta manco alle elementari quando i bambini si commentano i grembiuli #gfvip — # (@nelmiocaos) January 17, 2020

Povero Patrick, educato, gentile, cerca di fare amicizia con tutti.. e questi montati lo prendono per il culo perché ha la giacca stretta e “non se ne può comprare una nuova”. Imparate l’umiltà e il rispetto, non vi ha fatto nulla, ma le persone brave spaventano, lo so. #gfvip — Zoë (@maryline2514) January 17, 2020