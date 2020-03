Fernanda Lessa scoppia a piangere nella notte e fa una confessione choc

Fernanda Lessa in queste settimane ha più volte detto che Antonella Elia emana negatività, che il suo sguardo è malefico, che è un ‘diavolo’ e che ha trascinato in un ‘buco nero i suoi compagni usciti dal GF Vip’. Frasi che ieri sera Alfonso Signorini ha condannato, insieme all’uso improprio che Valeria Marini fa del rosario e del segno della croce. Pupo riferendosi all’ex modella brasiliana ha addirittura parlato di ‘voodoo’ e Wanda Nara ha rincarato la dose: “Sembra che fai la magia nera“.

Parole pesanti, che hanno fatto crollare la gieffina. Fernanda Lessa durante la notte è scoppiata a piangere ed ha fatto delle confessioni choc ad Adriana Volpe.

“Adesso se farò del tè o una tisana penseranno che sono una strega. Io ho pensato più di un anno a come uccidermi. Ho subito bullismo. Sono stata malissimo. Hanno fatto vedere solo le cattiverie in questa puntata. Io non sono una strega, non sono malefica. In puntata hanno parlato della mia religione e mi sono sentita discriminata. Da piccola ero diversa e per questo mi prendevano in giro. Io ero particolare. Mi dicevano già che ero una strega fin da piccola. Io parlavo con i miei amici immaginari. I pupazzi erano i miei soli amici che potevo toccare. Anche mia sorella e i miei genitori mi facevano muro. Sono anche stata bullizzata perché sono mezza indios. Adesso sono orgogliosa, ma io andavo in una scuola di borghesi europei. Avevano tutti gli autisti, erano ricchi. Io ero la poveretta indios”.

Un discorso toccante, che molti possono capire, perché proprio come Fernanda sono stati emarginati, guardati con sospetto e derisi. La Lessa dimostra di essere una persona fragile e complicata, con un passato duro, proprio come Antonella Elia, eppure le due concorrenti continuano a stuzzicarsi.

Personalmente credo che siano entrambe carnefici e vittime allo stesso tempo, inutile (e pure dannoso) quindi fare il tifo da stadio e insultare l’una o l’altra sui social.

La reazione dei social allo sfogo di Fernanda Lessa.

– Fernanda in lacrime che parla della sua infanzia senza amici affermando che solo peluche e animali l’hanno amata

– Patrick che arriva con il “ti voglio bene” più puro che potesse dire

– Adriana da mezz ora che la consola non andando nemmeno a mangiare

🥺#gfvip — hummingbird (@_crysma) March 3, 2020

A me dispiace vedere Fernanda così ma non è bello vedere una persona che si fa i segni della croce quando passa un individuo oppure dice “Esci Diavolo”.

Non c’entra niente la sua religione. #GFVIP — Vins (@VincyVita) March 3, 2020