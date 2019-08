La Ferrari querela Philipp Plein che risponde: “Brucio le mie auto!”

Lo storico marchio automobilistico Ferrari ha intrapreso un’azione legale contro lo stilista Philipp Plein accusandolo di aver usato il loro marchio in maniera impropria.

A rivelare di esser stato querelato da Ferrari è stato proprio Philipp Plein che su Instagram ha condiviso la lettera che gli è stata fatta recapitare a casa dagli avvocati della casa automobilistica.

La Ferrari sarebbe infatti infastidita dall’uso che Philipp Plein farebbe del loro marchio, sfoggiato sui social fra scarpe di lusso e belle ragazze succinte. Nella lettera si può infatti leggere che è stato accusato di “strumentalizzare il corpo femminile”, un “comportamento che non appartiene allo stile Ferrari”.

Gli avvocati hanno dato a Philipp Plein 48 ore di tempo per rimuovere gli scatti incriminati, che ha risposto stizzito tramite Instagram:

“Ferrari mi ha dato un massimo di 48 ore per rimuovere una foto della mia Ferrari dal mio profilo Instagram! Il ceo Louis C. Camilleri dovrebbe pensarci due volte prima di lasciare che i suoi avvocati mandino una lettera come questa a un prezioso cliente che ha acquistato 4 Ferrari nuove di zecca negli ultimi 10 anni! Sono ancora senza parole sul comportamento poco professionale e aggressivo dell’azienda Ferrari nei confronti dei suoi clienti! Anche io ho pagato di persona per la mia auto! Non rimuoverò le foto e inizierò un’azione legale contro la società Ferrari per questo comportamento non professionale! Mi aspetto delle scuse ufficiali da Louis C. Camilleri!”.