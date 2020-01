Festival di Sanremo 2020: svelati i cachet di Amadeus e delle co-conduttrici

Il Festival di Sanremo quest’anno più che Festival della Canzone Italiana sembrerebbe essere il Festival delle Polemiche e dopo lo scandalo “sessismo” e la polemica su Junior Cally, il portale Il Giornale ha appena svelato i (presunti?) cachet dei protagonisti, da Amadeus alle 10 co-conduttrici.

Secondo quanto riportato da Laura Rio de Il Giornale, infatti, Amadeus potrebbe intascare un cachet che varia dal mezzo milione ai 600 mila euro, seguito da Antonella Clerici che prenderebbe circa 50 mila euro. Un po’ meno le altre co-conduttrici. Diletta Leotta e la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, percepirebbero 50 mila euro per due serate, mentre l’albanese Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez e le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, intascherebbero sui 25 mila euro.

Top secret il cachet di Mara Venier.

Assenti Salmo e Monica Bellucci che dopo essere stati confermati in conferenza stampa hanno dato forfait (colpa del cachet?). Per Salmo presumibilmente no, come confessato su Instagram:

«Non sarò presente al Festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo San Siro, quindi se volete sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno».

Alla fine della fiera, il Festival di Sanremo 2020 dovrebbe costare alle casse dello Stato circa 18 milioni di euro al cospetto però dei 31 che dovrebbe incassare grazie agli sponsor. Un utile quindi di 13 milioni che la Rai investirà per altri programmi.