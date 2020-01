La fidanzata di Andrea Denver: “Io tradita con Elisa De Panicis? Voglio affrontarlo”

Andrea Denver ha tradito la fidanzata Anna Wolf con l’influencer Elisa De Panicis? A lanciare la bomba è stata proprio Elisa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove ha etichettato la Wolf come una “modellina”.

“Una sera a Miami ho conosciuto Anna, peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”.

Una storia che è però sempre stata smentita da Denver.

Alla luce di ciò, intervistata dal settimanale Chi, Anna Wolf ha chiesto di avere un confronto con il proprio fidanzato.

“Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza. Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo. Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti… Ma mi fido di lui. Almeno credo”.