La fidanzata di Benjamin Mascolo nel cast di The Masked Singer: era il Cigno (VIDEO)

Il Cantante Mascherato – terminato in Italia con la vittoria del Coniglio alias Teo Mammucari – continua nel resto del mondo nonostante l’emergenza CoronaVirus.

E se in Russia sotto la maschera del Ragno potrebbe esserci Lena Katina delle t.A.T.u., negli Stati Uniti d’America a The Masked Singer è stata appena eliminata Bella Thorne, la fidanzata di Benjamin Mascolo, che ha concorso con il costume del Cigno.

Bella Thorne è stata eliminata dopo essersi esibita sulle note di I Hate Myself for Loving You di Joan Jett & the Blackhearts perdendo al ballottaggio contro l’Angelo della Notte, l’Astronauta, il T-Rex ed il Rinoceronte.

Nel cast, oltre le maschere appena citate, sono rimaste in gara anche il Canguro, la Tartaruga, la Tigre Bianca, la Banana, la Rana ed il Gatto.