La fidanzata di Andrea Denver pubblica un videomessaggio: “Me lo ha chiesto il GF settimane fa, ma non l’ha mai mostrato”

“Il Grande Fratello mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa” – ha scritto Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver – “Ma non l’hanno mai mostrato“: con queste parole la ragazza ha anticipato su Instagram un videomessaggio che ha registrato tempo fa per il suo fidanzato e che il Grande Fratello non ha mai mandato in onda.

“Ciao Andrea, spero che tu stia bene e stia resistendo li.

Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, cosa veramente bella.

Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia assolutamente che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti.

Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire.

So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo!

Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto.

Ti amo!

Che il Grande Fratello dedica di mostrarlo ad Andrea Denver nella puntata di lunedì?