La fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa: “E se la chiamassero alcolizzata drogata? Sbiascica quando parla”

Al Grande Fratello Vip ieri sera Fernanda Lessa ha rischiato di finire in nomination a causa di Antonella Elia e Licia Nunez che hanno fatto il suo nome. Per sua fortuna Elisa De Panicis si è inimicata altre tre coinquiline e quindi è finita lei al televoto, ma alla Lessa non è comunque andata giù.

Al termine della puntata si è infatti sfogata sia con Michele Cucuzza che con Andrea Montovoli e con entrambi ha finto di non ricordare il nome della Nunez appellandola semplicemente come “quella lesbica” e ciò ha un po’ indignato il popolo del web.

I video incriminati – che potete vedere premendo qua – hanno fatto il giro del web e Barbara Eboli, da un paio d’anni fidanzata con Licia Nunez, ha sbottato contro la brasiliana alludendo al suo passato da alcolista:

“E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata?! Che direbbe la signorina?! Che quando parla ancora sbiascica. Pessima”.

Vi ricordo che Licia Nunez ha nominato Fernanda Lessa perché nel corso della settimana avrebbe avuto “degli atteggiamenti aggressivi, degli up and down del carattere”.

