Scandalo sul figlio in affido di Pamela Prati, la vera madre dalla d’Urso: “Lo hanno preso con l’inganno!”

Clamoroso retroscena nella triste soap opera su Pamela Prati dato che in tutta questa messinscena di profili fake e attori secondari sono stati coinvolti anche due minori. Con la scoperta della non esistenza di Mark Caltagirone, sono crollati anche i due bambini presi in affido, Sebastian e Rebecca, che sono stati citati spesso nei racconti della showgirl con tanto di aneddoti, disegni e regali.

Sebastian e Rebecca, però, non vivevano solo nei racconti ma anche nei fatti: il bambino, oltre ad aver mandato un video a Barbara d’Urso, è stato avvistato in un bar insieme a Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo, Milena Miconi e Pamela Prati, mentre la bambina è stata vista in più foto.

La piccola, come successivamente scoperto, è in realtà una bambina a cui avevano rubato le foto su Facebook, mentre per il maschietto la macchina delle menzogne si è messa in moto attivamente, arrivando ad arruolare con l’inganno un bambino di 10 anni.

A rivelarlo sono state le anticipazioni della puntata di Live Non è la d’Urso, che ospiterà proprio la madre biologica del piccolo.

A parlare per la prima volta sarà infatti la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell’ormai nota messinscena, sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone.

La vera madre, sconvolta, racconta di aver scoperto la verità guardando il programma Live Non è d’Urso e di aver già intrapreso vie legali contro chi ha sfruttato il figlio all’insaputa della famiglia e del bambino stesso. Ecco un’anticipazione del suo racconto: