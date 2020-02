Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina a causa del Coronavirus: “Impediscono il rimpatrio”

Il figlio di Fabio Testi, Fabio Junior Testi, è attualmente in Cina per lavoro e non riuscirebbe a tornare in Italia. A scriverlo è stato Alan Fiordelmondo sul suo portale WolfBreak.

“Attualmente Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non può sapere quindi che suo figlio Fabio Testi jr si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani, e che pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus.

Tuttavia non sono ancora chiare le circostanze che impediscano il rimpatrio del figlio di Fabio Testi e della stilista spagnola Lola Navarro”.

Secondo quanto scritto da Fiordelmondo, infatti, Fabio Junior sarebbe in Cina per seguire un locale che avrebbe aperto.