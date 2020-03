Il figlio di Kourtney Kardashian si iscrive ad Instagram e fa uno spoiler (..e sua mamma si arrabbia)

Le celebrità non amano quando i loro piccolini si iscrivono ad Instagram e svelano aneddoti di famiglia (come dar loro torto), anche se è oggettivamente troppo divertente per noi spettatori.

A distanza di un mese dal 13enne figlio di Britney Spears che ha creato un terremoto mediatico nella sua famiglia, in questi giorni c’ha pensato il figlio di 10 anni di Kourtney Kardashian a replicare.

Il piccolo Mason si è iscritto ad Instagram all’insaputa della madre avviando con i propri followers una diretta dove ha risposto a varie domande inerenti la sua famiglia.

Fra le molte ha risposto anche a chi gli chiedeva se sua zia Kylie Jenner si fosse rimessa con Travis Scott, smentendo ogni ritorno di fiamma. Risposta che ha bruciato una nuova puntata del reality Keeping Up With The Kardashian che è attualmente in onda con la nuova stagione.

Per questo motivo sua mamma Kourtney Kardashian, una volta scoperto dell’esistenza del profilo su Instagram, glielo ha cancellato.

“Non ci ha chiesto niente, si è iscritto su Instagram da solo. Ha un’iPad ed un computer che usa per la scuola. Gli ho cancellato il profilo perché ha solo 10 anni ed è troppo piccolo per avere Instagram. Lo stesso Instagram ha delle regole e credo che chi ha sotto i 13 anni non possa iscriversi. Ho paura dei commenti che potrebbe ricevere, la gente è davvero cattiva”.

Amo tutto ciò.

mason disick stays exposing his family i’m screaminggg pic.twitter.com/rS7Noa57n8 — ً (@ariesbuttercup) March 27, 2020