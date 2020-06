Filippo Bisciglia (che ha già fatto un programma con Antonella Elia) svela un aneddoto su lei

Fra qualche giorno debutterà la nuova edizione di Temptation Island e nel cast sarà presente anche Antonella Elia in coppia col compagno Pietro Delle Piane. Filippo Bisciglia, intervistato in più occasioni, ha sempre parlato bene della showgirl con cui ha lavorato gomito a gomito durante Tale e Quale Show, quando entrambi erano concorrenti.

E ancora:

“Al GF Vip, Antonella Elia discuteva più di persona. Al GF, il problema ce l’hai davanti mentre, invece, a Temptation Island, il problema, semmai dovesse nascere, non ce l’hai di fronte ma ce l’hai dall’altra parte del villaggio. Quindi, quell’Antonella che si è vista al GF Vip, possiamo immaginarcela soprattutto al falò di confronto finale, quando si rincontrerà con Pietro. Magari, potranno nascere dibattiti e discussioni tra Antonella e qualche altra persona nel resort. Mi immagino Antonella che dirà a qualche altra ragazza: “Ma stai sbagliando!”. Comunque, non si viene colpiti in prima persona, lì. Parlerà soprattutto di altre persone, di fidanzati che si trovano dall’altra parte del villaggio. Antonella non avrà davanti a sé il problema “fisico”. Con il problema “fisico” davanti, abbiamo già visto come si comporta..”, ha confessato a TvBlog.