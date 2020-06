Filippo Bisciglia verso il Grande Fratello Vip come concorrente

Filippo Bisciglia starebbe accarezzando l’ipotesi di partecipare come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. A svelare questo retroscena è stato il settimanale Nuovo che ha parlato di ferrato corteggiamento da parte di Alfonso Signorini che farebbe carte false pur di averlo nel cast.

Per Filippo Bisciglia sarebbe una sorte di deja-vu dato che ha già partecipato al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi nel 2006, dove conobbe quella che è diventata per un periodo di tempo la sua fidanzata, Simona Salvemini.

Il suo nome sarebbe stato perfetto per un’ipotetica edizione All Stars con tutti gli ex gieffini da fare in occasione del ventennale del reality show, che ha soffiato 20 candeline proprio quest’anno. Un’occasione persa.

A Filippo Bisciglia (che in passato ha partecipato a Tale e Quale Show e Amici Celebrities) potrebbero aggiungersi Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento (come confermate da Blogo), la contessa Patrizia De Blanck (come riportato da FanPage), Vera Gemma e Rosanna Cancellieri (come riportate da Dagospia).

Grande Fratello Vip 5: i rumor sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Elisabetta Gregoraci, conduttrice

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)

Francesco Ricci, influencer

Enock Barwuah, fratello di

Rosanna Cancellieri, giornalista (ex Isola dei Famosi)

Vera Gemma, figlia d’arte (ex Pechino Express)

Filippo Bisciglia, conduttore (ex Grande Fratello)