Pamela Camassa svela un retroscena su Amici, Filippo Bisciglia si congratula con lei

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sabato saranno ospiti a Verissimo e durante la loro intervista (che è stata registrata oggi) hanno parlato di Amici Celebrities, trasmissione che li ha visti gareggiare entrambi.

Bisciglia ha così commentato la vittoria della sua compagna:

Pamela, che ha vinto a sorpresa su Massimiliano Varrese e su Filippo, ha poi svelato un retroscena su Amici che risale ad oltre 15 anni fa, prima della sua partecipazione a Miss Italia:

“Amici Celebrities? Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo. Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e seguo ‘Amici’ fin dalla prima edizione. In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me”.