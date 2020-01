Filippo Bisciglia corteggiato da Rai Due: “Ci sono delle proposte..”

Dal Grande Fratello di Alessia Marcuzzi alla consacrazione televisiva con Temptation Island grazie all’amicizia con Maria De Filippi: Filippo Bisciglia è nato e resta un volto Mediaset, ma dopo aver partecipato (con enorme successo) a Tale e Quale Show di Carlo Conti, le cose stavano per cambiare.

Come confessato a SuperGuidaTv, infatti, Filippo Bisciglia è stato ad un passo dalla migrazione su Rai Due – come già fatto da Stefano De Martino – grazie ad alcune proposte interessanti.

“Ci sono delle produzioni che hanno in mano dei programmi che sarebbero adatti a me, peccato che in questo momento non ci siano tantissimi spazi. Mi piacerebbe condurre un game o un quiz. Mi sono state fatte delle proposte e vedremo cosa succederà. Bisogna sempre aspettare il momento giusto.

Su Rai Due mi era stata proposta la conduzione di due programmi. […] Uno parlava di musica e l’altro era un game. Il problema però è che non ci sono gli spazi. Io sarei pronto a condurre un programma di musica che è una delle mie passioni. Su Rai Due mi era stato proposto anche un altro programma. Si trattava di un quotidiano di pomeriggio. […] Non sono uno che sgomita perché devo ragionare bene sul da farsi”.