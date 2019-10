Filippo Bisciglia fa un gesto di scuse nei confronti di Maria De Filippi (anticipazioni Amici)

Sabato scorso Filippo Bisciglia ha accusato la produzione di Amici Celebrities di aver favorito Francesca Manzini rispetto a lui. Il conduttore ha contestato la scelta dei brani e i tagli e per questo è stato duramente bacchettato da Maria De Filippi.

“Se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano dietro le quinte. Sinceramente, anche se ti conosco e ti voglio bene, io difendo le persone che lavorano per me. Te lo dico. Grazie di cosa? Ascolta anche se ti conosco litighiamo lo stesso pubblicamente. Tu vai dai tuoi compagni e dici che i ritornelli degli altri e la gara è falsata… tu hai 3 canzoni bellissime e vai a contare i secondi delle canzoni degli altri e accusi altri di malafede. Devo stare zitta e dire ‘ok Filippo lo conosco quindi ha ragione’?. Guarda Filippo che litighiamo. Io litigo anche davanti a tutti! Non ti faccio parlare. Ti ho già fatto straparlare.”

Ieri durante le registrazioni della terza puntata di Amici Celebrities, Filippo Bisciglia si è inginocchiato davanti a Maria.

“Ma durante la puntata che vedremo stasera ha fatto molto di più. Nel momento in cui ha iniziato a cantare “Roma non fa la stupida stasera“, si è inginocchiato davanti a MariaDe Filippi (pensano a questo punto che avrebbe attaccato con In ginocchio da te di Morandi HAHA). – si legge su Il Vicolo delle News – Lui ha leggermente cambiato il testo con “Filippo non far lo stupido stasera”.