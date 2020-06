Filippo Bisciglia: “Ecco come sarà Temptation Island ai tempi del CoronaVirus”

Filippo Bisciglia, intervistato da Blogo, ha svelato come sarà la nuova edizione di Temptation Island che – per la prima volta – vedrà nel cast sia coppia celebri che coppie di non famosi.

Un’edizione in pieno rispetto Covid-Free con test sierologici, quarantene e distanziamenti sociali.

“Le differenze sono che, ovviamente, prima di partire, siamo stati tutti quanti sottoposti ai test sierologici, più volte. I protagonisti di Temptation Island, le coppie e i single, sono stati scelti da più di un mese e già, quando sono stati scelti, hanno effettuato i primi test sierologici. Poi, sono stati rifatti periodicamente. Sono partiti in sicurezza e, prima di partire, hanno rispettato un periodo di isolamento. Si sono auto-isolati per un periodo di tempo, sia le coppie che i ragazzi single e le ragazze single. Una volta entrati nel villaggio, da quel momento, periodicamente, verranno rieffettuati i test. Nel villaggio, non può entrare nessuno e loro, ovviamente, non possono avere contatti con nessuno, dall’esterno. Infatti, le eventuali esterne saranno fatte tra di loro e non potranno uscire. Non potranno, ad esempio, andare in un ristorante. Semmai dovessero andare in un’altra spiaggia, sarà una spiaggia isolata dove non c’è nessuno. E’ come se loro vivessero in una bolla di vetro, super-protetti. Com’è successo al GF Vip. Vedrete in onda, quindi, lo stesso Temptation Island di sempre ma con tutte queste precauzioni, come abbiamo visto al GF Vip. Per quanto riguarda il personale, anche loro sono stati tutti quanti sottoposti ai test sierologici. Ad esempio, quando andiamo a fare colazione, pur vivendo in questa bolla COVID-free, per andare al bar, ci mettiamo la mascherina. I montatori, per esempio, nei gabbiotti, se stanno a distanza di due metri, non hanno le mascherine. Se sono costretti a stare più vicini, indossano la mascherina”.