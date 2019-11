Filippo Bisciglia contro alcuni vip: “Meglio non incontrarli”

Ieri pomeriggio Filippo Bisciglia ha ricordato su Instagram la sua esperienza ad Amici Celebrities ed ha pubblicato il suo duetto con Ron sulle note di ‘Non Abbiam Bisogno di Parole‘. Il conduttore di Temptation Island ha speso delle bellissime parole per il cantautore, ma poi ha lanciato una shade ad altri vip.

L’ex concorrente di Amici Celebrities ha detto che in questi anni ha conosciuto diversi vip che prima aveva visto solo in tv, ma che con il senno di poi non avrebbe mai voluto incontrare.

“Amici Celebrities “e non abbiamo bisogno di parole” Ron. In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone che prima conoscevo solo tramite la televisione e che poi ho incontrato “live”. Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato meglio non incontrarli e rimanere con “il mito” che mi ero prefissato.

Con Ron invece ho avuto conferma che la grande persona che immaginavo, il grande artista è così davvero. Grazie Ron, per me è stato un onore cantare al tuo fianco”.

E chi sono questi personaggi? Filippo parla!



Di sicuro Filippo Bisciglia non si riferiva a Giorgia Meloni, visto che quando l’ha incontrata le ha dato un bacio da parte di sua mamma e le ha detto: “Sei una grande“.

Ho appena visto che bisciglia ieri sera si è alzato in piedi quando è entrata la Meloni al #Mauriziocostanzoshow

Bisciglia ufficialmente CANCELLATO — – (@coldvinside) November 7, 2019

La mamma di Pippo Bisciglia vota la Meloni e non so come prenderla cioè Pippo io mi fidavo di te #MaurizioCostanzoShow — 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦 (@xpourlamour) November 7, 2019