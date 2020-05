Filippo Melloni, Padre Natura di Ciao Darwin: “Ho parlato con Maria per fare il tronista…”

Filippo Melloni è il Padre Natura di Ciao Darwin e ultimamente ha fatto parlare di sé perché ha svelato di aver messo 7 kg di massa muscolare dopo le critiche degli hater.

“Le critiche dell’anno scorso hanno un peso: 7kg di massa muscolare. Baci stellari ai leoni da tastiera. Grazie, senza di voi non mi sarei divertito così tanto”.

Il ragazzo è stato intervistato da Fan Page ed ha svelato cosa è cambiato nella sua vita dopo l’esperienza a Ciao Darwin. Padre Natura ha confessato di aver parlato con Maria De Filippi, perché la redazione di Uomini e Donne l’aveva preso in considerazione per il trono.

“Cosa è successo dopo? Sotto il profilo professionale è cambiato molto. Sono stato chiamato per fare il red carpet al Festival del Cinema di Venezia, ho fatto diverse sfilate di moda a Milano e sono stato contattato per fare diversi reality che ho rifiutato perché voglio laurearmi in tempo. Sono un secchione (ride, ndr), ho la media del 29,2. – ha detto Filippo Melloni – Sono stato vicino a fare il tronista subito dopo Ciao Darwin. Ho fatto diversi colloqui, ho parlato anche con Maria De Filippi ma poi hanno ritenuto che non fossi compatibile con il format. Forse sono troppo quadrato e preciso per quel tipo di ruolo”.

Un vero peccato che la redazione non abbia scelto questo gran manzo per il trono di Uomini e Donne. Purtroppo non possiamo nemmeno sperare in un ripensamento, visto che Filippo Melloni adesso è felicemente fidanzato.

PADRE NATURA APRIMI COME SI APRONO LE NOCI DI COCCO (su instagram si chiama filippomelloni)#CiaoDarwin pic.twitter.com/XqClC4iveQ — ℕairobi ||-// (@cyruseyes_) May 17, 2019