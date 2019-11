Tutto è cominciato quando Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia, in Piazza San Giovanni ha tenuto un discorso che ha generato non poche polemiche e proteste. Le parole pronunciate in quell’occasione sono diventate, contro ogni previsione, incredibilmente virali. Non solo per i contenuti espressi, ma ancora di più per l’ironia di cui quei contenuti sono diventati oggetto. Il primo è stato Tommaso Zorzi (influencer nonché ex concorrente di Riccanza e Pechino Express) a realizzare una Storia Instagram a tema. Da quel momento in poi, la situazione è decisamente sfuggita a tutti di mano ed è stato un continuo fiorire di gif, remix, parodie musicali…e infine anche un filtro Instagram a tema!

Io sono Giorgia: il filtro Instagram

Vogliono che siamo Genitore 1 e Genitore 2! Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana.

Questa frase da alcuni giorni circola in rete e sui social in ogni forma. Gif, meme, parodie musicali. Il primo a creare il remix, che su Youtube ha superato il milione e mezzo di views, è stato MEM & J. Il web è letteralmente impazzito. Poi è stata la volta dei montaggi creati ad hoc a tema Teletubbies, passando per le versioni con Cristiano Malgioglio, Madonna, le Spice Girls fino alla versione più trash con Follettina Creation. Persino Gazzelle ha intonato il verso suonandolo alla tastiera, pubblicandolo poi sui suoi social!

Su TikTok e Instagam è in corso una vera e propria challenge e sono decine di migliaia le persone hanno creato la propria versione del video utilizzando l’audio ormai noto. #iosonogiorgiachallenge è l’hashtag di riferimento.

E potevano forse mancare i filtri Instagram? Certo che no! Il filtro in questione reca la scritta “Io sono Giorgia” alternata a quella “Genitore 1″ e “Genitore 2”. Ideale, dunque, da usare in coppia. Anche Ciro e Fru di The Jackall si sono divertiti a usarlo nelle Instagram Stories. Il filtro Instagram si chiama proprio “1e2” ed è di Jomaliche (il nickname della creatrice).

Potete anche voi provarlo. Basta cliccare sulla scritta in alto a sinistra che compare nella storia dei The Jackall o di chiunque altro pubblichi una storia con questo filtro.