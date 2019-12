Guglielmo Scilla e il suo nuovo filtro Instagram: ecco CosmoGirl

Guglielmo Scilla aka Willwoosh ha deciso di accodarsi a tutti gli altri influencer e, dopo un po’ di tempo che già va di moda, ha scelto anche lui di ideare un filtro Instagram da condividere con tutti i suoi fan. Inutile dire che, ovviamente, lo ha fatto con il suo tipico stile autoironico. Vediamo come funziona il filtro Instagram Willwoosh e qual è l’effetto che permette di ottenere una volta che lo si utilizza. Dopo il filtro Instagram di Taylor Mega vediamo insieme come funziona il filtro Willwoosh.

CosmoGirl: un nome, un programma. Con questo appellativo Guglielmo Scilla ha deciso di creare un filtro la cui intera genesi è mostrata in un video del suo VLOGMAS 2019. Nel video si vede tutto il processo di ideazione è il risultato finale Guglielmo Scilla lo ha condiviso sia sulla sua pagina Instagram che nelle stories. Diventerà preso un filtro che possono utilizzare anche i suoi fan? Willwoosh deve ancora decidere e ci scherza su, come si vede a fine video, affidando l’importante decisione alla votazione del web.

Guglielmo Scilla ha deciso di accompagnare la notizia dell’ideazione del suo nuovo filtro CosmoGirl con un post in perfetto stile Willwoosh.

Finalmente ho deciso di creare il mio filtro su Instagram: CosmoGirl. È una cosa che un sacco di influencer hanno già fatto e alla quale ho deciso di accodarmi perché non ho personalità.

Attenzione, la foto della thumbnail è come quella delle cose che compri sui siti cinesi: non rappresenta minimamente il prodotto finale.

Scherzi a parte, molti di voi mi vedono come una bomba sexy con un corpo da favola dal collo in su. La realtà è che sono pieno di insicurezze. Non ve le elenco nemmeno perché non vorrei mai rubare pochissimi secondi della vostra giornata. CosmoGirl è il filtro che vi darà più autostima senza il bisogno di lavorare su se stessi.

Che altro dire? Prego!

Se volete vedere come ho creato la versione più rustica di questa foto, cliccate sul link in bio.