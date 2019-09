Su Instagram è filtro mania. Da quando il social network ha lanciato il profilo Creator, influencer e celebrities non sono più soliti solo usarli ma anche a crearne di propri. L’ultima a lanciare il proprio filtro personalizzato è stata Taylor Mega. La modella è da tempo nella lente delle cronache rosa per i suoi celebri flirt. Prima è stata la volta di Flavio Briatore, poi di Tony Effe della Dark Polo Gang e di recente si è parlato tantissimo della relazione con Erica Piamonte del Grande Fratello. Il filtro Mega Money è stato annunciato con entusiasmo dalla stessa influencer su Instagram.

Il filtro Mega Money: “Non poteva chiamarsi altrimenti”

“Non poteva chiamarsi altrimenti”. Sì, perché Taylor Mega non ha mai nascosto la sua predilezione per un tenore di vita molto alto, per il lusso e la mondanità. Di recente ha dichiarato, intervistata da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, di guadagnare ben 8000 euro con ogni singolo post su Instagram e di spendere tantissimi soldi in shopping e trattamenti di bellezza. La sua paura più grande? La povertà.

E ora, oltre alle sue foto che fanno incetta di like, è arrivato anche il suo filtro personalizzato. Lo ha pensato appositamente per i suoi taylorini e le sue taylorine, come ama chiamare i suoi follower e fan. “Leviga la pelle e possono usarlo anche gli uomini – ha spiegato – Io sono senza trucco e non mi fa difetti“.

Il filtro oltre ad un effetto bellezza amplificato consiste in una cascata di stelline e luci intorno al viso; inoltre ad ogni battito di ciglia fanno la loro comparsa delle banconote intorno agli occhi.

Per coinvolgere il popolo di Instagram ha subito invitato tutti a provare il filtro e a taggarla nelle relative stories, per ripostarle poi sul proprio profilo.

Come usare il filtro Mega Money

Il filtro Mega Money può essere usato, come ha spiegato la stessa Taylor Mega, sia dai suoi follower che da chi non la segue.

Si può facilmente tenerlo a portata di mano per ogni utilizzo. Basta cliccare sul nome del filtro che compare in alto a sinistra, nelle stories, e salvarlo sul proprio dispositivo.

Oppure, si può semplicemente cliccare sul simbolo dell’emoticon presente sul profilo della influencer, accanto alla griglia delle foto. In questo modo si accede alla funzione di prova del filtro e al suo utilizzo.