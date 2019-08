Finalista di Amici sbarca in Inghilterra e diventa famoso con uno spettacolo sexy

Dai banchi di Amici ad un importante palco di Londra. Sebastian Melo Taveira, da qualche mese si esibisce nel musical ‘Magic Mike‘, basato sul famosissimo film uscito al cinema nel 2012.

Il ballerino arrivò in finale e fu sconfitto da Andreas Muller, e adesso fa parte del corpo di ballo dello show all’Hippodrome. In questi giorni una sua ex compagna, Federica Carta si trovava a Londra ed ha beccato le locandine dello spettacolo con Sebastian in primo piano: “Ciao Sebino. Mi mancava vederti ballare mio piccolo Sebi“.

Improvvisa voglia di andare all’Hippodrome a vedere l’ex ballerino di Amici…



raga ma questo è sebaSTIAN DI AMICI NEL CAST DI MAGIC MIKE CON CHANNING TATUM MI SENTITE URLARE pic.twitter.com/0trfpIuQc2 — With_you 👻 (@last_ghost9) July 22, 2019



Visualizza questo post su Instagram 🏖 Un post condiviso da Sebastian Melo Taveira (@sebastianmelotaveira) in data: 26 Giu 2019 alle ore 1:06 PDT

Da Amici a Magic Mike, un video dello show in cui lavora Sebastian.