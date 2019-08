Finalista di Amici si è sposato – foto del matrimonio

Dopo Vincenzo Mingolla, che lo scorso giugno ha sposato il proprio compagno Andrea, un altro protagonista della settima edizione di Amici ha detto di ‘sì’. Il cantante Giuseppe Salsetta ha sposato la sua Maria Carmela.

“Sono felicissimo. Se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposato, mi sarei messo a ridere. E invece siamo qui. Non dimenticherà mai il momento in cui ho visto la mia Maria Carmela entrare in chiesa. Era davvero bellissima. – ha raccontato Giuseppe al settimanale Vero – L’incontro con lei mi ha reso un uomo nuovo. Prima di conoscerla ero un diavoletto (ride), adesso sono un angioletto. Le persone intorno a me stentano a riconoscermi per quanto mia moglie mi ha cambiato. Se penso di allargare famiglia? E’ già da diverso tempo che ci pensiamo”.