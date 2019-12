Finlandia: è figlia di una coppia gay la Premier più giovane al mondo

La Finlandia ha appena eletto il nuovo Premier che risponde al nome di Sanna Marin, ex Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni. La Marin è la terza donna Premier della Finlandia, ma è la prima ad esser figlia di una coppia arcobaleno. Nata ad Helsinki 34 anni fa, Sanna Marin è infatti figlia di una coppia lesbo. La donna, però, “vanta” anche un altro record: è la più giovane Premier in carica al mondo.

Come riportato da Gay.it, Sanna Marin è nata a Helsinki e “si è laureata nel 2012 presso l’Università di Tampere in scienze amministrative. Eletta nel Consiglio Comunale di Tampere nel 2012, è stata presidente del consiglio comunale dal 2013 al 2017. Nel 2017 è stata rieletta nel consiglio comunale, diventando vice presidente del Partito socialdemocratico nel 2014. Nel 2015 è stata eletta per la prima volta al parlamento finlandese, diventando ministro il giugno scorso. Senna ha preso le redini di Antti Rinne, ex premier dimissionario“.

Sanna Marin è felicemente sposata ed ha un figlio avuto con il marito Markus Raikkonen.