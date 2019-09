Fiordaliso litiga col capotreno: “Non voglio venire alle mani”, Rita Dalla Chiesa la supporta: “Fatti valere”

Chi quest’oggi all’orario di pranzo ha preso un regionale Arezzo – Roma sulla linea di Trenitalia ha probabilmente assistito a quello che sembrerebbe essere stato uno scontro epico fra Fiordaliso, il Capotreno ed i suoi due chihuahua senza biglietto.

Il controllore, infatti, appena si è accorto che Fiordaliso viaggiava con due cani di piccola taglia senza trasportino, senza museruola e senza biglietto, ha chiamato il Capotreno che avrebbe chiesto alla donna ad acquistare due biglietti anche per loro.

“Sto litigando ferocemente con un Capotreno che dice che i miei chihuahua devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola, quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano. Ora parte la lite furibonda, già il mio treno era in ritardo e ho preso un locale”.

Fiordaliso avrebbe in parte ragione, dato che i cani di piccola taglia non pagherebbero nessun biglietto, ma solo se trasportati in regolari trasportini non superiori a 70x30x50. Trasportini che la cantante non aveva. Da qui la penale.

Nella feroce litigata con il Capotreno – tutta documentata su Twitter – si è intromessa anche Rita Dalla Chiesa che ha esortatato l’amica a farsi valere.

