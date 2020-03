Fiorello e Paolo Bonolis: la polemica con Rai e Mediaset

Domani sera su Rai Uno andrà in onda ‘Il Meglio di Viva Rai Play’, il programma di Fiorello e Mediaset ha deciso di rispondere con le repliche dell’ultima stagione di Ciao Darwin. La scelta del Biscione non è piaciuta a Fiorello, che oggi in una live Instagram con Jovanotti ha dato il via ad una polemica. Il conduttore ha detto che lui e Paolo Bonolis non sono d’accordo con la decisione di far sfidare i loro due show.

“Polemicuzza. Perché una rete decide di mettere Bonolis contro Viva RaiPlay? Siamo d’accordo io, lui e il manager Lucio Presta che non ha senso. La gente deve poter vedere uno e l’altro, qui non si parla di sfide. Dovrebbero avere la possibilità di vederci entrambi. Che senso ha la sfida televisiva, oggi?”.

Onestamente io non capisco quale sia il problema, si tratta di show in replica e recuperabili anche sulle piattaforme streaming di Rai e Mediaset. Sono certo che il pubblico non si dispererà.

Anche Lucio Presta è d’accordo con Paolo Bonolis e Fiorello e l’ha fatto sapere dal suo profilo Twitter.

“Perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”.

