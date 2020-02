Fiorello: dal suo passato spuntano delle foto osé

Fiorello è a tutti gli effetti il co conduttore di questo Sanremo 2020, ma negli ulti giorni sta facendo parlare di sé più per la polemica con Tiziano Ferro, che per i suoi siparietti con Amadeus. Il comico non ha gradito una battuta fatta mercoledì notte dal cantante di Sere Nere.

“E’ l’una Amadeus, potemo fa qualcosa domani? Hashtag Fiorello statte zitto!“.

Scontri a parte, Wolf Break News (il sito del fotoreporter Alan Fiordelmondo) ieri ha pubblicato diverse foto osé di Fiorello. Negli scatti (che potete vedere su Bitchy X) Fiorello appare come mamma l’ha fatto con un cappello posizionato strategicamente. Quasi sicuramente sono immagini prese durante uno spettacolo, visto che il conduttore da giovane ha lavorato come animatore nei villaggi turistici.

Fiorello: una delle foto pubblicate da Alan Fiordelmondo

Invece di fare il permaloso con Tizianone, Fiore stasera potrebbe salire sul palco dell’Ariston in queste svesti e fare un bel momento ‘Full Monty’.

Raga per me la storia di Tiziano e Fiorello la si sta ingigantendo, anche ipotizzare eventuali punizioni a Tiziano che per questo è messo tardi in scaletta, mi sembra ci sia un po’ voglia di creare lo scandalo che per ora questo Sanremo non ha avuto #Sanremo2020 — Eli (@eliscrivecose) February 6, 2020

Che esagerato Fiorello. Tiziano Ferro era palesemente ironico. Se poi fa una battuta e i deficienti che lo seguono lo prendono sul serio e fomentano l’odio beh…

non è colpa sua.#sanremo2020 — Marco Marfella (@ilMenestrelloh) February 7, 2020