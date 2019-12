Fiorello commenta il successo di VivaRaiPlay e spiega perché avrebbe detto no ad uno show su RaiUno

RaiPlay sì, RaiUno no: è questo il mood di Fiorello che – intervistato dal Corriere della Sera in merito alla fine di VivaRaiPlay! – ha spiegato perché ha accettato questo esperimento web e perché avrebbe rifiutato un programma televisivo classico.

«Esperienza finita. Che voto mi dò? Io mi darei sempre 2, non sono un tipo facile. Però so una cosa: è stata l’esperienza più bella della mia carriera. E adesso che è finita mi dico da solo che sono stato scemo ad accettare. Perché? Per il mio carattere: sono tremendamente pigro, sono un figlio del divano. Già fare 4 puntate su RaiUno una volta alla settimana per me era uno sforzo incredibile. È andata a finire che ho cucinato 3 puntate a settimana, di fila per giunta. Eravamo partiti da 50 minuti e siamo arrivati a 1 ora e 40. Per non farmi mancare niente ho proposto pure la striscia mattutina di VivaAsiago10! Un deficiente proprio…».