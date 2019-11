Flavio Briatore: la sua fidanzata di 49 anni più giovane rivela il vero motivo per cui sta con lui

Il settimanale Chi ha paparazzato Flavio Briatore in compagnia della sua nuova fidanzata. Benedetta Bosi ha solo 20 anni, 49 meno del ricco imprenditore e questa grande differenza d’età ha scatenato una grossa polemica sui social.

Un utente ha scritto alla ragazza:“Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?”. Benedetta ha risposto che se sta con Flavio Briatore è per la sua intelligenza e non per i soldi: “L’intelligenza non invecchia mai”.

I follower della ragazza però hanno continuato ad attaccarla: “Che schifo… Vendersi per case e soldi: povero mondo”.

La Bosi per placare le polemiche scritto: “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”.

Ok il gossip e il chiacchiericcio, ma alla fine dei conti è Benedetta che ha scelto Briatore come fidanzato, l’importante è che stia bene lei.

E comunque magari l’ha scelto solo per la sua intelligenza…



La nuova fidanzata di Flavio Briatore 20 lei 69 lui… Eh si l’amore non ha età … in quanto a noi: semo poveri a ragà!!! pic.twitter.com/ftYkssjds5 — Freelance (@FreelanceIsa) October 29, 2019

Voglio anche io dire qualcosa circa la fidanzata di Flavio Briatore.

È molto bella.

È maggiorenne. — Appocundria (@MignottAir) October 31, 2019

I commenti di Elisabetta Gregoraci sulla nuova storia di Flavio Briatore.

«Il problema non è avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza», è stato il commento di un utente al quale la Gregoraci ha risposto: «Più che destabilizzare fa rabbrividire».

«Il tuo ex marito ha scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna». A questo commento Elisabetta ha risposto così: «Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura. In questi anni ho sopportato veramente tanto».

